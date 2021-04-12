СССР в плену у ФСБ. Кто и почему охотится на сторонников Советского Союза

Лариса Бачиева уже много месяцев скрывается в лесу от преследования Центра «Э». Побегу предшествовали обыски и давление — Ларису пытались обвинить в призывах к экстремистской деятельности. Она — председатель «Исполкома Дагестанской ССР», и считает, что Советский Союз жив, а Россию называет «эрефией».

Тем временем в Зеленограде под домашним арестом в ожидании суда сидит Сергей Тараскин. Себя он называет исполняющим обязанности президента СССР. На эту должность он назначил себя еще в 2010 году, но проблемы у него и некоторых его сторонников начались только два года назад. Начались они и у незнакомых с ним людей — как, например, у той же Ларисы Бачиевой.

До этого никому до ностальгирующих по советскому прошлому россиян не было дела — несмотря на то, что они не платили налоги и не выплачивали кредиты, проводили конференции и открывали офисы по всей стране. Сейчас же Тараскина обвиняют в организации экстремистского сообщества, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы. Как так вышло, что восемь лет сторонники СССР спокойно строили свои союзы, при чем тут религиовед от ФСБ и сколько людей еще могут сесть в тюрьму – в материале «МБХ медиа».

Лариса уходит в лес

Бачиева – известная дагестанская активистка, острая на язык, резкая и яркая женщина. В Махачкале она участвовала во множестве общественных инициатив, входила в разные общественные объединения и была членом ЛДПР. Но в последнее время Лариса руководила Исполкомом Дагестанской ССР.

На Youtube-канале Ларисы выложено три видео, где она в кабинете (за спиной флаг СССР) говорит о разном: например, о том, что надо сопротивляться закону о трансплантации. «Мы живем в своей стране, РСФСР, Советском Союзе – до сих пор. Даниялова, 10 – это наш адрес, Исполкома ДАССР, приходите сказать вашу точку зрения», — говорит Лариса. На другом видео она объясняет, почему российский паспорт не действителен. Последнее видео – поздравление дагестанцев с 99-летием ДАСССР. «Всех нас граждан СССР с 99-летием со дня образования нашего родного ДАССР и БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС-СОВЕТСКОГО НАРОДА!!!!!» — так оно подписано. В разговоре Лариса называет Россию «эрефией».

Лариса Бачиева. Фото: ОСВР

Правда, уже около года Лариса не ведет особой активности. Последнее, что было о ней известно – ее автомобиль пыталась конфисковать полиция в апреле 2020 года.

Поговорить с Ларисой мне удалось не с первого раза. Сейчас активистка скрывается от Центра по противодействию экстремизму где-то в лесу, телефон там не ловит, на связь выходит очень редко. Скрываться приходится уже восемь месяцев – после обысков в офисе исполкома. Но началось все с попытки изъять машину – Лариса уверена, что ей хотели что-то подбросить, но не смогли.

— Сначала они говорили, что у меня в машине гранаты, оружие. Говорили, мол, ты, Бачиева, «приплыла». Всем этим процессом руководил сотрудник ЦПЭ по имени Махмуд. Я тогда поняла, что, если отдам ключи от машины, там что-то найдут, подкинут, — вспоминает Лариса.

На следующий день незнакомый мужчина сказал Ларисе, что ей дают «сутки, чтобы отсюда убраться». После этого сотрудники ЦПЭ уже не оставляли Ларису без внимания.

— В начале апреля я уехала на два месяца, а в начале июня вернулась в Дагестан. 18 августа в мой кабинет зашли 9 человек в гражданской одежде, с понятыми, но и те были «свои». Всех вытолкали из кабинета. Махмуд там тоже был, и угрожал мне проблемами. Оказалось, они обвиняют меня в том, что я являюсь «председателем незарегистрированной общественной организации». Предъявили мне, что я осуществляю деятельность «в части проведения несанкционированных акций протеста антиконституционного характера». Якобы моей целью являются публичные призывы к экстремистской деятельности. Также я, оказывается, призываю людей к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Но данных для возбуждения уголовного дела у них нет – видимо, они все это время искали что-то на меня, но не нашли, — рассказывает Бачиева.

О том, что исполком ДАССР «возобновляет работу», знали, по словам Ларисы, все – организация посылала в МВД уведомления об этом два года назад.

— Меня вызвали в МВД, побеседовали со мной. В правительство тоже, там я общалась с советником Васильева (Владимир Васильев, бывший на тот момент главой Дагестана — «МБХ медиа»). Сказала им, что организовался исполком, все в рамках закона. Никто ничего мне не сказал. Глава республики, конечно, был в курсе.

Владимир Васильев, бывший глава Дагестана. Фото: WikiCommons

Во время обыска в офисе у Ларисы изъяли все документы, печати исполкома и журналы, ежедневники и блокноты. Из машины забрали 13 удостоверений общественно-политических организаций.

— Мне когда-то посоветовали – если сотрудники полиции вызывают, брать с собой святую воду. И вот когда они все доставали из шкафов, я включила молитву на прогнание бесов, шайтанов. В этот момент с тремя такое случилось! Они просто озверели, кинулись на меня втроем, избили, ударили меня об стену, головой, плечом, локтем. Я вызвала скорую, они ее не пустили, потом приехала полиция – их они пустили, но удостоверения сунули им в морды – и те ушли. Хотели меня доставить в ЦПЭ. Говорили — нам не нравится, что ты делаешь, ты систему ломаешь своими роликами, прекрати их снимать.

Около шести вечера Ларису выпустили из кабинета, она потеряла сознание и ее доставили в больницу. Врач описал побои, но в документе не было ни слова о жалобах на сотрудников ЦПЭ – вместо них обозначили «бытовой конфликт». Доктора предложили Ларисе «решать проблемы с ЦПЭ за воротами клиники». Еще через несколько дней Ларису снова пытались забрать на допрос в ПЦЭ, караулили у подъезда. Из-за пережитого стресса Лариса снова попала в больницу – в отделение гинекологии, где ей сделали операцию.

— Сразу после того, как я очнулась от наркоза, меня повели к сотруднику Джамалу Абдулмуслимову, и он мне сказал, что меня из больницы доставят к ним, дали повестку на опрос. Вечером я написала заявление в «Мемориал». А потом мне позвонил знакомый и предупредил, что если я зайду в стены ЦПЭ, я оттуда больше не выйду.

После этого Лариса окончательно поняла, что ситуация может стать непредсказуемой, и уехала из республики.

— Сейчас мы в лесу, без людей, газа, дороги, без каких-то удобств. Мой сын-второклассник год не ходит в школу. Колодец и печка – все, что у нас есть. После моего отъезда стали всех исполкомовских таскать на допросы. Спрашивают, чем я занималась, передавали мне угрозы. Моего зама не раз таскали на допросы в ЦПЭ. Перед любыми мероприятиями сейчас – Навальный, не Навальный – ко всем приезжали домой и предупреждали, чтобы даже из дома не выходили. Хотя мы не поддерживаем всех подряд, тех кто против власти. Мы ни разу не заявляли, что мы против власти. Мы за то, чтобы права людей соблюдались, чтобы люди жили достойно. Ни к каким беспорядкам мы никогда не призывали! Буквально две недели назад снова вызывали людей на допрос. Уговаривают, чтобы вернули меня в Дагестан. Но есть мнение, что они просто хотят меня выманить.

Тараскин уходит в космос

Ностальгирующих по Советскому Союзу в нашей стране много, но далеко не все они идут получать советский паспорт или добиваться у коммунальных служб списания своих долгов. Основоположником идеи о том, что Российская Федерация не страна, а ОПГ, а все мы – граждане СССР, принято считать Сергея Тараскина – стоматолога, назначившего себя исполняющим обязанности президента СССР. Тараскин начал свой путь в 2010 году, когда обанкротился и пришел к мнению, что никому ничего не должен, поскольку является советским гражданином. А значит, и другие не должны. А вот Россия должна – чуть ли не по 14 миллионов рублей каждому.

Мировоззрение Тараскина за 10 лет менялось, развивалось и приобретало увлекательные формы. Если первые видеозаписи были посвящены преимущественно «нелегитимности» РФ и отсутствию необходимости выплачивать кредиты, то дальше мысль уходила в космос. Например, в приказах о назначении людей на разные должности (все приказы все еще доступны на сайте так называемого Министерства юстиции) фигурируют такие формулировки, как «Человек, Мужчина, Землянин, с множеством имѐн связанных с вложенностями космических систем друг в друга; Державник СфероДержавы “Святая Великая Русь” земного представительства Светлых сил Разумной Вселенной – Потребительское общество и Нейро©Общество «КолоГрад»; коренной житель Страны Русь Тартарии, Бореи на Планете Земля, потомок вольных и подданных в данной стране; законопослушный гражданин Союза Советских Социалистических Республик, военнообязанный: Вооружѐнных сил СССР; носитель аусвайса (паспорта оккупационного лже-государства Российская Федерация – сателита НАТО и ООН, развязавших Третью Мировую {читай: Русскую или против русских; Световую или против Света для создания Конца Света; Мiровую или против Мiров. См. Слово Русь в Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля} Войну, названную «Холодной войной»)». И это далеко не полный список.

Сергей Тараскин. Кадр из видео Сергея Тараскина / Youtube

Назначаемый клялся «Всеми Богами, Всеми Творцами, всеми Абсолютами мне известными», и строго следовать «непосредственно действующим (первичным — первородным) естественным Конам, Канонам, Космонам, Поконам, Законам, Правам и Свободам, опосредованно действующим (вторичным) юридическим Национальным и Международным законам, Конституции СССР, Законов и иных подзаконных актов оговаривающих деятельность должностей указанных в п.1.1. данного Указа, гарантировать права и свободы Коренных Народов, Коренных жителей Страны Русь (Россия) и граждан СССР, служить и во всѐм повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и всѐ к Самодержавству Всех Коренных Народов, Всех Коренных жителей нашей Страны Русь (Россия), Всех граждан СССР на территории СССР, всего человечества Земли Да’Ария (Планеты Земля) и всего разумного в Едином Космосе».

В 2020 году против Тараскина было возбуждено дело об организации экстремистского сообщества, он был отправлен под домашний арест. При этом инструкции и всякого рода документы (иски против Собянина, памятки о том, как вести себя с «попрошайками РФ», масса бумаг, якобы подтверждающих нелегитимность РФ) можно найти в открытом доступе. Ни видеозаписи, ни основной сайт Тараскина тоже не удалены и не заблокированы, притом что сам он уже внесен в список экстремистов Росфинмониторинга – значит, все его банковские счета заблокированы. В список он попал до решения суда, но такая практика по экстремистским делам в России считается общепринятой и нормальной.

«Полковник ФСБ» уходит в секты

Роман Силантьев – пожалуй, один из самых популярных экспертов по экстремизму в России. По крайней мере, именно его комментарии чаще всего приводят в статьях, посвященные исламу (преимущественно радикальным течениям). Силантьев имеет массу должностей, сейчас называет себя «деструктологом» и даже выпустил в 2020 году книгу «Деструктология» об этой «молодой науке». Ее изучают в одноименной лаборатории, которую сам Силантьев и возглавляет. По содержанию «молодая наука» мало отличается от относительно старой – сектоведения, идеологом которой в свое время был автор множества сочинений о сектах и их опасности Александр Дворкин. Прежде, чем стать деструктологом, Силантьев был религиоведом.

В июне 2019 года на телеканале «ЦарьГрад» выходит большое интервью с Силантьевым под заголовком « “Свидетели СССР” и другие деструктивные секты». В нем Силантьев рассказывает, что в последние два года «мы наблюдаем всплеск новых левацких сект, по поводу которых пока ещё точно не решили, как их назвать. Это секты, адепты которых считают, что СССР до сих пор жив». Также он рассказывает о «коммунистах-некромантах» и о готовящемся «левацком майдане». А через несколько месяцев Верховный суд Коми признает «Союз Славянских Сил Руси», возглавляемый Тараскиным, экстремистской организацией.

Роман Силантьев. Фото: Роман Силантьев / Вконтакте

Такая последовательность событий встречается не в первый раз: после публикаций Романа Силантьева были признаны экстремистскими многие религиозные общины, в том числе он принимал участие в медийном освещении и экспертизах дел против «Хизб-ут Тахрир» и «Свидетелей Иеговы», из более мелких – общины Виссариона из «Церкви последнего Завета». В качестве зампредседателя экспертного совета по религиоведческой экспертизе при Минюсте он говорил, что есть все основания для запрета «Свидетелей Иеговы» в России еще до того, как вступило в силу соответствующее решение Верховного суда. Силантьева регулярно цитируют такие издания, как «Вести», «Известия», «Лайф» и, разумеется, «Царьград» (Силантьев руководит правозащитным центром Всемирного Русского Народного Собора, замглавы которого является православный олигарх Константин Малофеев – основатель «Царьград ТВ»). Бывший сотрудник одного из крупных российских СМИ рассказал «МБХ медиа», что брать комментарии у Романа Силантьева при подготовке материала по некоторым «заданным темам» было для него «обязательной задачей».

— Звезда Силантьева зажглась примерно 15 лет назад, когда он начал заниматься исламской темой в своеобразном ключе – искать «экстремистов», «радикалов» и поддерживать те силы в российском исламском движении, которые выступают за царя и отечество и соглашаются со всякими действиями власти. Таких, как муфтий Москвы Альбир Крганов, которого можно назвать исламским вариантом патриарха Кирилла, — вспоминает в разговоре с «МБХ медиа» руководитель центра «ТатПолит» Руслан Айсин. – У него была книга по поводу российского ислама, где он давал «характеристики» многим исламским общественным деятелям. Он активно участвует в написании всевозможных справок и рецензий на разные труды, и они легализуют последующие силовые действия правоохранительных органов. Сначала идет оценка «специалиста по исламу» Силантьева, а потом предпринимаются меры, — поясняет Айсин.

Работу Силантьева он называет «деятельностью в рамках спецслужб». По словам Айсина, в начале карьеры Силантьев занимался преимущественно «разоблачением тех, кто представляет хоть какую-то автономность в условиях России».

— Все, что не укладывается в рамки чекистского православного режима – все они представляют опасность, на них Силантьев писал пасквили и выступал в СМИ с «разоблачительными фактами» — накидывая огромное количество бреда и создавая общий негативный фон, — говорит Руслан. — Его центр – это просто филиал спецслужб, который занимается штампованием ярлыков. В последнее время Силантьев появляется реже. Но исламскую тему сильно поджали, многие организации запрещены, люди сидят, все разгромлено. Однако задачи остались и они понятны – разгромить любые существующие автономные сообщества.

Работа Силантьева ведется так: сначала дается старт при помощи его заявлений и экспертиз, после чего, ссылаясь на него, начинается давление и заводятся уголовные дела, рассказывает руководитель «Татполита».

— В них приводятся ссылки на его экспертизу. Суд сейчас делает все то же самое, что раньше — к примеру, [в случае] с рядом [произведений] исламской литературы, где ссылались на его заключения, причем довольно безграмотные. Сейчас стали привлекать уже и других людей к таким «экспертизам», но дорожку эту протоптал Силантьев, — уверен Айсин.

Что касается сторонников СССР, то тут Силантьев, скорее всего, «получил задание и рьяно выполняет». «Остальные-то все разгромлены – иеговисты, протестантские общины. К тому же он позиционирует себя как специалист по сектам», — напоминает Руслан.

Сотрудничество Силантьева с ФСБ обсуждается в довольно широких кругах, однако найти подтверждающие материалы на эту тему практически невозможно. Например, материал с заголовком «Полковник ФСБ подливает масла в огонь» доступен только в виде сохраненной копии в поисковиках, а другие материалы, где Силантьева обвиняют в провокациях, сохранились только на сайтах, посвященных исламу. Внятное упоминание о нем встречается лишь в материале «Интерфакса» в 2019 году, в котором Силантьев подтверждает, что сотрудничает с ФСБ – читает сотрудникам лекции. «Мне это не претит, я ведь к либеральной интеллигенции себя не отношу», — рассказал агентству Силантьев, снова назвав одной из самых больших угроз сознанию россиян «некрокоммунистические секты».

Но известен он не своей книгой и не продвижением новой «молодой» науки, а участием в освещении различных уголовных дел против экстремистов, «деструктивных организаций» и сект.

С тем, что внимание к сторонникам Советского Союза связано с тем, что прочие потенциальные экстремисты у борцов с ними кончились, согласна и Лариса Бачиева – по крайней мере, так дело обстоит в Дагестане, уверена она. «”Лесные” [экстремисты] закончились, а отрабатывать-то надо. Вот они и отрабатывают — на нас», — говорит Лариса.

Суд уходит от конкретики

Называть Сергея Тараскина лидером всех сторонников возвращения Советского Союза было бы неверно. Организаций и общественных объединений, продвигающих идею возвращения СССР, советских паспортов и называющих РФ «нелегитимной» много, и связей с Тараскиным у них нет.

Сергей Тараскин. Фото: v-tagile.ru

— Никаких Тараскиных близко даже нет к нам, ни с какими верховными советами мы не связаны, я даже их роликов не видела. Нигде ничего такого у нас не прописано. Реунова Валентина Ивановна – с ней мы начинали, она вела прямые эфиры (основной аккаунт Реуновой на YouTube сейчас удален – «МБХ медиа»). Никто ж этого не пресекал. Если это так страшно, то почему [раньше] не запрещали? Мы вообще в Дагестане сидим, в самом хвосте, и вот мы страшные экстремисты, — говорит Лариса Бачиева.

Работает ли сейчас упомянутая ею Валентина Реунова, на самом деле неизвестно. В 2019 году мы выяснили, что называвшая себя Председателем Президиума Верховного Совета СССР Валентина относит себя к объединению «граждан СССР» из Нижневартовска. На тот момент Реунова активно давала комментарии и вела каналы в соцсетях, но сейчас ее аккаунты удалены, а на сайте (заблокирован на территории РФ) опубликован ролик «Разоблачение Реуновой».

Но логика создания «экстремистского сообщества» в данном случае существует – у него должен быть лидер, иерархия и много сторонников. В 2018 году ФСБ сообщало о 150 тысячах «тараскинцев». «Откуда взялась цифра, остается только гадать, но звучит красиво, — рассказал «МБХ медиа» на условиях анонимности действующий сотрудник прокуратуры, — «ФСБ не обязано предоставлять никаких пояснений. Просто укажут – на основании оперативной информации. Так делаются многие дела, схема обкатанная».

Тогда же, в 2018, была предпринята первая попытка официально связать СССР с экстремизмом – когда в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о призывах к нему в отношении Андрея Злоказова, «назначенного» Тараскиным на пост «главы Свердловской области РСФСР». Его признали виновным по ч.1 ст. 280 УК РФ, однако срок был заменен отправкой на принудительное лечение.

Андрей Злоказов. Кадр из видео Андрея Злоказова / Youtube

А вот сторонникам СССР в Нижегородской области повезло гораздо меньше. В ноябре 2020 года дело об участии в экстремистской организации завели против Ирины Закеровой, А. В. Гурьянова и С.Н. Ушакова. «Трое человек в возрасте от 47 до 63 лет предпринимали активные действия, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенного судом межрегионального общественного объединения «СССР»», — говорится в материалах дела. Обвиняемые на судах отрицали связь с организацией Сергея Тараскина, а знаком с ним был только один из обвиняемых.

Экспертиза, которую провели независимые эксперты во главе с доцентом ВШЭ Дмитрием Дубровским, пришла к выводу, что у обвинения нет никаких доказательств того, что организация «СССР» как-либо связана с «Союзом» Тараскина, кроме одинаковых букв в наименовании. При этом на территории области зарегистрировано 12 организаций с такой же аббревиатурой – например, общественная организация «Студия современной социальной рекламы» (СССР), которую никак с Тараскиным не связывают.

Изучая материалы нижегородского дела, эксперт заключил, что общество «СССР» имеет больше религиозных идей, нежели политических. Сами обвиняемые говорят, что к насильственной смене власти они никогда не призывали, а в основном занимались отправкой почты и выдачей вкладышей о гражданстве СССР. «Подобные документы сами по себе не являются чем-то особенным: например, в Татарстане по особому заявлению можно получить вкладыш в паспорт на татарском языке для того, чтобы дать возможность желающим подчеркнуть свое отношение к татарской нации. Понятно, что вкладыш «СССР» не имеет юридической силы, однако он демонстрирует желание определенного количества людей подчеркнуть свою идентичность как «граждан СССР», — сказано в экспертизе.

Дубровский приходит к выводу, что нижегородские сторонники СССР с организацией Тараскина не связаны, никаких действий или призывов к насильственной смене власти не обнаружено, а значит, нет оснований для обвинения по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

— Есть ряд подобных организаций, почти не связанных между собой. Их единственная общая черта — представление о том, что СССР продолжает существовать, а вот РФ, напротив, какая-то просто неправовая форма [управления], случайно возникшая на территории СССР. Они довольно замысловато сочетают черты неоязычества, отрицателей существующего государства и такого наивного легализма — например, они постоянно ищут оригиналы различных договоров и, не находя их, утверждают, что их не существует и потому все, что эти договоры закрепляют, не существует тоже, — объяснил «МБХ медиа» Дубровский.

— Сам Тараскин и другие активисты – это разорившиеся мелкие бизнесмены. Это, как мне кажется, такое движение разочарованных в бизнесе – они же при этом доказывают не только существование СССР, но и то, что ООН должно им какие-то мифические деньги как «народным правозащитникам», почему-то 14.35 евро в день, — рассказывает Дубровский.

Однако суд на сторону нижегородцев вставать не собирается. А по логике, которой сейчас руководствуются суды относительно организаций, как-либо соотносящих себя с СССР, стать экстремистами могут даже люди, которые просто регистрировались как «сторонники» через сайты этих общественных объединений.

Союз не уходит

Исполком ДАССР работает и сейчас, Лариса Бачиева говорит, что «оставила всем после себя распоряжения». Официального обвинения против нее все еще нет. Сама Лариса пишет жалобы, пытается выяснить, с чем именно связано ее преследование.

Недавно ей пришли ответы на запросы по поводу гражданства: Лариса говорит, что в официальных документах нет никакой информации о том, что она теряла советское подданство. Нет и документов, подтверждающих ее намерение получить российское гражданство.

Лариса Бачиева. Фото: Лариса Бачиева / Facebook

— Я тут даже общалась с сотрудником миграционной службы, где я нахожусь – и она тоже заинтересовалась, почему я говорю про советское гражданство. Час мы с ней говорили. И она мне сказала, что я могла в течение года отказаться от российского гражданства, но я этого не сделала — и стала гражданкой автоматически. Я паспорт советский сохранила – когда их изымали, я не отдала. Но фотографию и номер паспорта вырезали. А вместо личной росписи в российском паспорте у меня стоит просто звезда. Я паспорт Российской Федерации считаю блокнотиком, так что могу там писать, что хочу. Знаю и тех, кто ставит сердечко вместо росписи, — рассказывает Лариса.

Свой новый паспорт Советского Союза Лариса получила у своих товарищей в Москве, при обысках его не изъяли. Документ с водяными знаками, бланк 75 года выпуска.

— Во Владикавказе сберкасса Советского Союза уже работает. Исполком у них работает, там знамена красные висят. Люди приходят туда, получают справки о гражданстве Советского Союза. В них, кстати, национальность прописана. Выдается она по свидетельству о рождении, стоит 270-300 рублей. Бланков паспорта мало, мы вот получали их для работников Исполкома, он стоит дороже, 2700, — рассказывает Лариса.

Все эти документы прошли экспертизу и не являются поддельными, а преследовать ни ее, ни других за их общественную работу, а тем более обвинять в экстремизме нет никаких оснований, уверена Бачиева.

— Народ имеет право объединяться в союзы. Вот и у нас общественное объединение, мы общаемся, помогаем друг другу. Чем мы нарушаем целостность Российской Федерации? Тем, что пьем чай с печеньем? У нас много в Дагестане разных объединений, пять-семь, которые поддерживают СССР.

В январе 2020 года ДАССР исполнялось 99 лет – и организация Ларисы вывесила баннер с поздравлениями на одной из улиц Махачкалы. А в прошлом январе, на столетие, баннеры висели уже по всему Дагестану – на главных улицах, общественном транспорте. Поздравляли со 100-летием ДАССР дагестанцев разные чиновники – от мэра Махачкалы Салмана Дадаева до президента России Владимира Путина.

— Нам говорят, что страна развалилась – тогда зачем такие траты? В честь чего? Почему отмечали по всей республике? У нас мало по жизни дат? Праздновали громко, были концерты в залах, на площадях. Это все администрация делала, даже по горным районам! Когда было 99 лет ДАССР, мы сами за 18 тысяч установили баннер. И вот через год это празднуют на уровне правительства. Так что мы до сих пор живем в нашей стране, — уверена Бачиева.

Баннер к 100-летию ДАССР. Фото: Екатерина Нерозникова / «МБХ медиа»

Никто до сих пор, по ее словам, не смог доказать, что паспорта Советского Союза (как тот, что есть у нее самой) незаконны. Не смог это сделать даже сотрудник ФСБ.

— Когда я раздала паспорта в Дагестане, мне один фсбшник сказал, что «закроет» меня за поддельные документы. Мы с ним встретились, пошли в кафе. Он мой паспорт фотографировал, куда-то послал фото. Через полчаса ему позвонили, у него глаза были по пять копеек – и он в трубку сказал: «Это что, серьезная *****?» Оказалось, что мой паспорт законный, и я ушла с ним спокойно домой. Так что я считаю, что страна жива, — говорит Лариса.

Но хотя она и уверена в своей правоте и законности всех действий, надежд на справедливое решение и светлое будущее у Бачиевой мало. «Я вообще пришла к выводу, что лучше останусь в деревне, буду растить картошку – и меня не будут заставлять вакцинироваться и ходить по QR-кодам», — говорит Лариса.